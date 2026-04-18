Глава тайваньской партии Гоминьдан впервые за 10 лет прибыла в КНР - что означает этот визит
Глава тайваньской партии Гоминьдан впервые за 10 лет прибыла в КНР. О значении этого события, стратегической цели Китая и о том, почему Беларусь поддерживает позицию Китая, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".
"Существует слишком много сторон, которые трактуют эти отношения. И в этом смысле политическая платформа партии Гоминьдан, она не то чтобы близка к Китаю, но она привлекает Китай в связи с тем, что Гоминьдан рассматривает необходимость объединения двух полюсов китайской международной политики. Правда, через юрисдикцию самого Тайваня, что в текущей ситуации уже является архаизмом. А вот зеленая коалиция действующего президента Тайваня ратует за его независимость и провозглашение "Республики Тайвань". Это совершенно не устраивает Китай", - пояснил эксперт. Поэтому Пекин готов говорить только с теми, с кем есть хоть какие-то точки соприкосновения.
Гоминьдан сыграл ключевую роль, заблокировав проект по ускоренной милитаризации Тайваня - приобретение американского оружия на десятки миллиардов долларов. "Те, кто лоббировал этот проект, исходили из того, что на Тайване нужно делать осажденную крепость, которая сможет какое-то время сопротивляться Китаю. Это важный, серьезный сигнал", - отметил Дмитрий Швайба.
В тайваньском обществе, по мнению эксперта, преобладают настроения в пользу мирного урегулирования. Вопрос в том, как его обеспечить, когда позиции за десятилетия разошлись слишком глубоко. "Для Китая это стратегическая задача - ликвидировать на международной арене двойственность понимания Китая. Эту позицию абсолютно поддерживает Республика Беларусь на основе наших международных соглашений", - подчеркнул медиаэксперт.
Для Беларуси Китай - это не "дальняя дуга", а важный стратегический союзник. Пекин демонстрирует восточную уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и способность вести прагматичный диалог. "Китаю было бы интересно, чтобы к власти на Тайване приходили силы, рассматривающие возможность объединения в единую систему", - резюмировал Дмитрий Швайба.