Главный прокурор ЕС: Высокий чин ЕК советовал смягчить заявления о масштабах коррупции

Главный европейский прокурор обвинила руководство ЕС в покрывательстве коррупции. В интервью Лаура Кевеши рассказала, что за 6 лет работы было открыто более 3 тыс. 600 дел, заморожено более 1 млрд евро, привлечены к ответственности некоторые самые высокопоставленные лица в Евросоюзе.

В какой-то момент высокий чин Еврокомиссии даже посоветовал ей смягчить публичные заявления о масштабах коррупции и мошенничества.

По ее мнению, Евросоюз создал многоуровневую систему контроля, призванную предотвращать правонарушения, но при этом не всегда гарантируя ее эффективность на практике.