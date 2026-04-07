Главу Пентагона Хегсета собираются подвергнуть импичменту
Автор:Редакция news.by
Главе Пентагона Хегсету грозит импичмент из-за методов ведения войны в Иране, сообщает портал Axios.
Представитель Демократической партии Яссамин Ансари обвинила его в совершении военных преступлений. Конгрессвумен утверждает, что действия шефа Пентагона нарушали его должностные обязанности и создавали угрозу для американских военнослужащих. Она собирается начать процедуру импичмента на следующей неделе.
По данным опросов, Хегсет остается одним из наименее популярных представителей администрации Трампа. На его позиции, как указывается, влияет рост издержек конфликта вокруг Ирана.