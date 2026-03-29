Главы МИД Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке

Встреча по обсуждению путей деэскалации на Ближнем Востоке проходит 29 марта в Исламабаде. Контакты проводятся на уровне министров иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта.

Глава МИД Турции уже провел встречу с пакистанским коллегой. Страны - участницы переговоров включились в посреднические усилия, поскольку затяжной конфликт угрожает их энергетической безопасности и стабильности границ.