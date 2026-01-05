Год политического банкротства для флагманов ЕС: как Франция и ФРГ хоронили свое влияние в 2025 году

В номинации "Лидер по потерям" Евросоюзу в 2025 году, безусловно, присуждено первое место. Экономически, политически, дипломатически - ЕС значительно просел по всем фронтам, утратив статус одного из ведущих игроков на планете.

2025-й стал "годом чистого листа" на мировой политической карте. Подчистую - от Франции до Японии - он стер имена тех, чье время истекло. Очередь в политическое небытие оказалась внушительной: вереница кризисов аккуратно проводила их до выхода, не оставив шанса на аншлаг.

Провал Шольца

В начале 2025 года канцлеру Германии Олафу Шольцу язык показали немецкие граждане - он покидал пост с понурой головой. Правящая партия с треском провалилась на досрочных выборах Бундестага. Бедняге ничего не оставалось, кроме как признать поражение. Местная пресса отметила, что его партия столкнулась с худшим результатом в истории.

статья из RT news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bc4b28d-e8a4-4dcb-8b7c-b057f94830ee/conversions/bc439be7-4ee2-4c0c-acaf-e819c31415a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bc4b28d-e8a4-4dcb-8b7c-b057f94830ee/conversions/bc439be7-4ee2-4c0c-acaf-e819c31415a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bc4b28d-e8a4-4dcb-8b7c-b057f94830ee/conversions/bc439be7-4ee2-4c0c-acaf-e819c31415a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bc4b28d-e8a4-4dcb-8b7c-b057f94830ee/conversions/bc439be7-4ee2-4c0c-acaf-e819c31415a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

статья из Tengrinews news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bb81-b651-4b26-ab4e-e45c4cb14e43/conversions/132af62c-99b3-4551-aba6-f446779966a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bb81-b651-4b26-ab4e-e45c4cb14e43/conversions/132af62c-99b3-4551-aba6-f446779966a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bb81-b651-4b26-ab4e-e45c4cb14e43/conversions/132af62c-99b3-4551-aba6-f446779966a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bb81-b651-4b26-ab4e-e45c4cb14e43/conversions/132af62c-99b3-4551-aba6-f446779966a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олаф Шольц нагло залез в карман собственных граждан при поддержке Киева, и это осталось, кажется, единственным решительным действием на посту. В остальном канцлера называли чрезмерно мягким: половинчатые решения, постоянный поиск компромиссов и желание угодить всем - в итоге Шольц растерзал сам себя.

статья из EADaily news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57c3275-6e41-4834-961b-630ac8781eb1/conversions/d668539d-6fb5-4621-ad94-189ee6905c41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57c3275-6e41-4834-961b-630ac8781eb1/conversions/d668539d-6fb5-4621-ad94-189ee6905c41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57c3275-6e41-4834-961b-630ac8781eb1/conversions/d668539d-6fb5-4621-ad94-189ee6905c41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e57c3275-6e41-4834-961b-630ac8781eb1/conversions/d668539d-6fb5-4621-ad94-189ee6905c41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Запомнился Шольц и бескомпромиссной борьбой с главой Минфина Кристианом Линднером. Но главная причина, из-за которой канцлера выгнали из теплого кабинета, весьма прозаична - двухлетнее отсутствие роста крупнейшей экономики ЕС.

статья из EADaily news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2ef31-576d-4d2c-b93c-2db29b42ac2b/conversions/93556fa7-b586-4365-9931-1ae21dbe98bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2ef31-576d-4d2c-b93c-2db29b42ac2b/conversions/93556fa7-b586-4365-9931-1ae21dbe98bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2ef31-576d-4d2c-b93c-2db29b42ac2b/conversions/93556fa7-b586-4365-9931-1ae21dbe98bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab2ef31-576d-4d2c-b93c-2db29b42ac2b/conversions/93556fa7-b586-4365-9931-1ae21dbe98bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отставка Шольца случилась в марте 2025 года, и немцы, конечно, надеялись на большие перемены, но пришел Мерц и стало только хуже. Довольно быстро его команду назовут "правительством призраков", а одобрять политику будут лишь 20 % немцев.

Политический цирк во Франции

Такого политического театра Европа не знала давно. Во Франции за год сменилось два правительства - признак стабильности или краха? Сначала полетел Франсуа Байру.

статья из Euractiv news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b62a867-2af4-40c1-9e0e-f1781ac073ed/conversions/90a4d662-2dc7-442b-a0b1-871db1f8f789-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b62a867-2af4-40c1-9e0e-f1781ac073ed/conversions/90a4d662-2dc7-442b-a0b1-871db1f8f789-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b62a867-2af4-40c1-9e0e-f1781ac073ed/conversions/90a4d662-2dc7-442b-a0b1-871db1f8f789-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b62a867-2af4-40c1-9e0e-f1781ac073ed/conversions/90a4d662-2dc7-442b-a0b1-871db1f8f789-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это был кризисный шаг номер один. За что так ненавидели французы премьера? Для начала он решил сократить число выходных в стране ради экономии в 4 млрд евро.

С именем Байру связывают и страшные цифры в экономике: за год дефицит бюджета Франции достиг почти 6 % ВВП. Столкнулась Пятая Республика и с долговым кризисом. На сегодня это 3,5 трлн евро или 114 % валового внутреннего продукта.

Байру решил резать по-живому даже не экономику, а самую важную для населения сферу - социальную.

Статья из издания "Реальное время" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000ef7fb-b905-45ae-b21e-36955910485d/conversions/1d13aa43-6616-43f8-81bb-40a85c95e7fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000ef7fb-b905-45ae-b21e-36955910485d/conversions/1d13aa43-6616-43f8-81bb-40a85c95e7fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000ef7fb-b905-45ae-b21e-36955910485d/conversions/1d13aa43-6616-43f8-81bb-40a85c95e7fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000ef7fb-b905-45ae-b21e-36955910485d/conversions/1d13aa43-6616-43f8-81bb-40a85c95e7fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

9 сентября 2025 года на пост премьер-министра Макрон назначил Себастьяна Лекорню. Бывший министр обороны сразу же дал понять, что видит спасение экономики во включении военного станка. Менее чем через месяц он тоже ушел в отставку.

статья из Le Figaro news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0a5c9b-9b7f-4bad-b941-b8d6039de47d/conversions/60fceecc-1220-4a23-a432-24ade4f9f16f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0a5c9b-9b7f-4bad-b941-b8d6039de47d/conversions/60fceecc-1220-4a23-a432-24ade4f9f16f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0a5c9b-9b7f-4bad-b941-b8d6039de47d/conversions/60fceecc-1220-4a23-a432-24ade4f9f16f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0a5c9b-9b7f-4bad-b941-b8d6039de47d/conversions/60fceecc-1220-4a23-a432-24ade4f9f16f-xl-___webp_1920.webp 1920w

СМИ в день отставки Лекорню показывали грустного Макрона, гуляющего на берегу Сены.

Грустный Макрон гуляет вдоль Сены news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c400cbd0-f11e-4042-8394-b493e294a432/conversions/39202f0f-b944-4058-ace5-a183f1960f9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c400cbd0-f11e-4042-8394-b493e294a432/conversions/39202f0f-b944-4058-ace5-a183f1960f9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c400cbd0-f11e-4042-8394-b493e294a432/conversions/39202f0f-b944-4058-ace5-a183f1960f9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c400cbd0-f11e-4042-8394-b493e294a432/conversions/39202f0f-b944-4058-ace5-a183f1960f9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но дальше еще веселее - 10 октября Макрон вновь назначил премьером того самого Лекорню. Вроде более успешно, ведь прошло уже почти три месяца, для французской политики такой срок без премьерских потрясений уже можно считать успехом.

статья из NG.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc09d74c-e81a-49cd-91a4-2bd66d248ee6/conversions/18d8e443-97f0-40d0-8027-bf90b2750169-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc09d74c-e81a-49cd-91a4-2bd66d248ee6/conversions/18d8e443-97f0-40d0-8027-bf90b2750169-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc09d74c-e81a-49cd-91a4-2bd66d248ee6/conversions/18d8e443-97f0-40d0-8027-bf90b2750169-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc09d74c-e81a-49cd-91a4-2bd66d248ee6/conversions/18d8e443-97f0-40d0-8027-bf90b2750169-xl-___webp_1920.webp 1920w

Правительство пыталось провести налог Зюкмана для самых богатых, но тоже не получилось. А в конце декабря 2025 года парламент предложил очередной план спасения экономики - депутат Жан-Филипп Танги предложил возродить в стране дома терпимости. Народный избранник объясняет это предложение тем, что проституция - огромный рынок, который держится в тени. По данным представителя партии "Национальное объединение", эта сфера может принести в бюджет страны несколько сотен миллионов евро.

Такие политические выкрутасы Макрону не прошли даром: он стал первым за 20 лет лидером Франции, не попавшим в топ-50 самых популярных политиков страны. Рейтинг опубликовал журнал "Paris Match". Президент занял 51-ю строчку рейтинга, уступив 50-е место ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру.

Меж тем, в Новый год Франция вступает с госдолгом в 117 % ВВП и без утвержденного бюджета, однако продолжает оказывать помощь Украине.

статья из Telegram-канала "ЖС Premium" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6d8db3-201c-4bd5-8dd6-4c1fcf07e4da/conversions/510e81db-2e45-41ba-8608-52bb836c630c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6d8db3-201c-4bd5-8dd6-4c1fcf07e4da/conversions/510e81db-2e45-41ba-8608-52bb836c630c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6d8db3-201c-4bd5-8dd6-4c1fcf07e4da/conversions/510e81db-2e45-41ba-8608-52bb836c630c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd6d8db3-201c-4bd5-8dd6-4c1fcf07e4da/conversions/510e81db-2e45-41ba-8608-52bb836c630c-xl-___webp_1920.webp 1920w

ЕС, похоже, вступил в финальную стадию - сборку политического саркофага собственными руками. В качестве инструментов: дипломатические провалы, экономика стагнации и тотальное отчуждение элит от народа. Рецепт прост: налоги и долги - в рост, зарплаты и социальные гарантии - в убыток. Единственная интрига 2026 года - чья отставка прозвучит следующей дробью крышке гроба союза.

Почему 2025 год стал годом политического небытия для многих европейских лидеров и что это значит для агонизирующего Евросоюза, смотрите в программе "Понятная политика".