Госдеп США одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет

США одобрили потенциальную продажу Украине более 3 тыс. ракет воздушного базирования и сопутствующего материально-технического обеспечения. Общая сумма сделки составляет 825 млн долларов.

Оплатить оружие планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы по иностранному военному финансированию.

Администрация США уже уведомила конгресс о своем решении. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на возможную блокировку сделки.