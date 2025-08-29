3.69 BYN
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет
Автор:Редакция news.by
США одобрили потенциальную продажу Украине более 3 тыс. ракет воздушного базирования и сопутствующего материально-технического обеспечения. Общая сумма сделки составляет 825 млн долларов.
Оплатить оружие планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы по иностранному военному финансированию.
Администрация США уже уведомила конгресс о своем решении. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на возможную блокировку сделки.