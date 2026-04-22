Госдолг Франции и Италии превысил 3 трлн евро
Автор:Редакция news.by
Государственный долг сразу двух стран Евросоюза по итогам 2025 года превысил 3 трлн евро, такие данные приводит Евростат.
Наихудший показатель у Франции, чей госдолг составляет 3,5 трлн евро, за ней следует Италия - 3,1 трлн. К данной отметке приближается и Германия, у нее задолженность составляет 2,84 трлн евро. При этом госдолг наиболее вырос по отношению к ВВП в Греции, Италии, Франции, Бельгии и Испании.
В целом же по итогам 2025-го соотношение валового госдолга к ВВП в еврозоне составило 87,8 %, что выше, чем показатель за аналогичный период 2024 года.