Госдолг Украины достиг рекордных 190 млрд долларов

Теперь каждый украинец должен почти 7 тысяч долларов. А на погашение всей суммы может уйти до 35 лет, но это при условии, что долг больше не вырастет.

Также эксперты подсчитали: из-за рекордного внешнего долга, который Украина накопила под руководством Зеленского, каждый украинец должен будет отработать два года своей жизни, чтобы погасить госзадолженности. Это при условии, что все это время украинцы не будут ни есть, ни пить.