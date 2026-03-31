Госконтроль Литвы признал крах социальной системы

Пожилые граждане Литвы фактически оказались за бортом общественной жизни. Государственный контроль страны опубликовал разгромный отчет. Аудиторы признали: существующие соцуслуги не позволяют пенсионерам сохранять самостоятельность, а цифровизация и вовсе стала инструментом изоляции, а не помощи.

Несмотря на громкие заявления Вильнюса об "активном долголетии", на практике старики остаются запертыми в четырех стенах без доступа к качественному уходу и культурной жизни.