Госконтроль Литвы признал крах социальной системы
Автор:Редакция news.by
Пожилые граждане Литвы фактически оказались за бортом общественной жизни. Государственный контроль страны опубликовал разгромный отчет. Аудиторы признали: существующие соцуслуги не позволяют пенсионерам сохранять самостоятельность, а цифровизация и вовсе стала инструментом изоляции, а не помощи.
Несмотря на громкие заявления Вильнюса об "активном долголетии", на практике старики остаются запертыми в четырех стенах без доступа к качественному уходу и культурной жизни.
На фоне стремительного старения населения Литвы эксперты констатируют: государственная политика в социальной сфере провалена, а координация между ведомствами отсутствует.