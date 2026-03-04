"Гости в ночной одежде покидали отель" - удар Израиля повредил гостиницу в пригороде Бейрута

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25dd1c23-7fd7-42d2-9c22-f41929bfc21a/conversions/a86275cc-efd9-47bd-8a0b-9c8ed52b1cf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25dd1c23-7fd7-42d2-9c22-f41929bfc21a/conversions/a86275cc-efd9-47bd-8a0b-9c8ed52b1cf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25dd1c23-7fd7-42d2-9c22-f41929bfc21a/conversions/a86275cc-efd9-47bd-8a0b-9c8ed52b1cf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25dd1c23-7fd7-42d2-9c22-f41929bfc21a/conversions/a86275cc-efd9-47bd-8a0b-9c8ed52b1cf4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Израильские авиаудары поразили несколько районов Ливана, в том числе пострадал отель в пригороде Бейрута и жилой комплекс на востоке страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Ливанское государственное телевидение сообщило, что в результате удара поврежден отель Comfort на границе районов Хазмие и Баабда, входящих в состав Большого Бейрута.

Удар по отелю привел к пожару и эвакуации гостей, сообщает Euronews. "Гости в темноте покидали отель Comfort, некоторые еще в ночной одежде, в то время как из здания поднимался дым. Взрыв стал частью более масштабного обмена ударами между Израилем и "Хезболлой", - говорится в материале.

На видеозаписи, подтвержденной телеканалом Al Jazeera, видно здание с выбитыми окнами и стенами, а также разбросанные повсюду обломки.

В среду, 4 марта, произошли новые атаки на южные пригороды Бейрута, Израиль заявляет, что его цели - это боевики ливанского движения "Хезболла" в густонаселенном гражданском районе. Между тем, как указывает Al Jazeera, израильские военные издали новые приказы о принудительном перемещении населения из Бейрута и городов, подвергающихся интенсивным обстрелам. Израильские военные выпустили "срочное предупреждение", призвав жителей покинуть 16 городов на юге Ливана. Позже они призвали эвакуироваться еще из 13 городов на юге Ливана.

Газета The Times of India пишет, что в результате последних ударов погибли и получили ранения мирные жители. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что, по предварительным данным, после израильских ударов по городам Арамун и Саадият к югу от Бейрута погибли шесть человек и восемь ранены.

Рано утром 4 марта "Хезболла" заявила о ракетном обстреле израильских сил в городе Метула на севере Израиля после ракетного удара по военно-морской базе в Хайфе.