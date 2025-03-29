Граждан Германии вынуждают экономить

За ошибки нынешних и будущих властей Германии расплачиваться придется простым гражданам. Об этом их уже предупреждает главный кандидат в канцлеры Фридрих Мерц.

Политик заявил о необходимости затянуть пояса из-за потенциального дефицита бюджета ФРГ в размере 600 млрд евро к 2029 году. Во избежание этого планируется увеличение налогов и сокращение льгот и социальной поддержки населения от государства.