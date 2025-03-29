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Граждан Германии вынуждают экономить
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3_42025-03-29T16:20:51.000000Z00
За ошибки нынешних и будущих властей Германии расплачиваться придется простым гражданам. Об этом их уже предупреждает главный кандидат в канцлеры Фридрих Мерц.
Политик заявил о необходимости затянуть пояса из-за потенциального дефицита бюджета ФРГ в размере 600 млрд евро к 2029 году. Во избежание этого планируется увеличение налогов и сокращение льгот и социальной поддержки населения от государства.
Ранее немецкий министр экономики заявлял о том, что Германия увязла в стагнации. Однако, невзирая на это, страна продолжает спонсировать Киев.