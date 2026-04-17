3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Греби быстрее, а то догонят: в Австралии Олимпийские игры-2032 пройдут под присмотром крокодилов
Автор:Редакция news.by
Греби быстрее, а то догонят: Олимпийские игры 2032 года пройдут под присмотром крокодилов. По сообщениям телеканала ABC, власти австралийского штата Квинсленд не намерены менять площадку для соревнований по гребле, несмотря на споры вокруг выбранной локации.
Речь идет о реке Фицрой в городе Рокхемптон, где обитают рептилии. Министр спорта штата отверг идею резервного варианта, подчеркнув важность проведения Игр не только в крупных городах, но и в региональных центрах. Окончательная оценка будет дана Международной федерацией гребли