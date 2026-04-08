Греция запретит детям младше 15 лет доступ к соцсетям
Автор:Редакция news.by
Греция присоединилась к странам, где вводят запрет на доступ к соцсетям детям младше 15 лет. Об этом заявил премьер страны Кириакос Мицотакис, его цитирует Bloomberg.
Соответствующее постановление будет принято летом 2026 года и вступит в силу 1 января 2027. Целью Греции станет оказание давления на Евросоюз для принятия мер в этом направлении. Ранее об установлении возрастных рамок для пользования соцсетями объявили Франция, Испания и Португалия.