Громкий скандал в американской больнице: в Кентукки неплатежеспособных пациентов выбросили на улицу

В США скандал разгорелся в Кентукки. Здесь одна из больниц выставила за порог нескольких пациентов, у которых не оказалось денег на оплату врачебных услуг. Несчастные в буквальном смысле валялись на тротуаре перед входом в лечебницу.



История необычна даже для Соединенных Штатов: медуслуги здесь очень дороги, но обычно это грозит больному непосильными долгами, которые способны человека разорить. Запросто выбросить больного на улицу - это как-то чересчур даже для корыстолюбивых американских больничных администраторов.



Власти расследуют эту историю и, возможно, виновные отправятся на несколько лет в тюрьму - вспоминать клятву Гиппократа.