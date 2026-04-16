Громкий скандал в ЕС: хакер взломал приложение фон дер Ляйен за секунды

Громкий скандал в ЕС. Накануне Урсула фон дер Ляйен объявила, что подведомственные ей программисты создали уникальное приложение: предназначено оно для проверки возраста интернет-пользователей. Еврокомиссия таким образом, как утверждается, собирается обеспечивать онлайн-безопасность детей. Пока проверка возраста является обязательной не во всех странах ЕС, но примеру Франции уже готовится последовать Германия, а за ней Нидерланды и Австрия.

Так или иначе, приложение готово - осталось лишь принять закон, делающий его использование обязательным. Все бы ничего, но почти сразу после выступления Ляйен неизвестный хакер опубликовал видео взлома приложения, которое рекламировала глава Еврокомиссии. Сам взлом занял считаные секунды. И мало того, что хакер смог подменить данные о возрасте пользователя, но он также выкачал все личные сведения владельца приложения.



Вышел конфуз, который может стоить фон дер Ляйен остатков репутации: приложение, как выяснилось, не защищает детей, а, напротив, делает их легкой добычей интернет-преступников.