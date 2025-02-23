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"Грузинская мечта" представила новый закон об иноагентах
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72025-02-23T14:56:23.000000Z00
В парламент Грузии по инициативе правящей партии поступил новый законопроект об иноагентах - точная копия аналогичного американского. Это подчеркнул спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, "если у кого-то будут претензии к любому слову, точке, запятой в тексте, пусть обратится к Соединенным Штатам и скажет, что ему не нравится в американской системе". Действующий грузинский закон об иностранных агентах в отличие от американского не распространяется на физических лиц. Его принятие в 2024 году стало поводом для продолжительных беспорядков в Тбилиси, которые организовали оппозиция и западные НКО. Бесчинства продолжались несколько месяцев.