"Грузинская мечта" представила новый закон об иноагентах

По его словам, "если у кого-то будут претензии к любому слову, точке, запятой в тексте, пусть обратится к Соединенным Штатам и скажет, что ему не нравится в американской системе". Действующий грузинский закон об иностранных агентах в отличие от американского не распространяется на физических лиц. Его принятие в 2024 году стало поводом для продолжительных беспорядков в Тбилиси, которые организовали оппозиция и западные НКО. Бесчинства продолжались несколько месяцев.