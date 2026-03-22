Грузинского Патриарха похоронили в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси

Илия II погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иверской иконой Божией Матери. Панихида шла несколько дней. Верующие стояли в очередях по несколько часов, чтобы почтить память Патриарха.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Вениамин возглавил делегацию Русской православной церкви на церемонии прощания. Илию II считают самой авторитетной фигурой в истории независимой Грузии и духовным лидером нации последних нескольких десятилетий. Он возглавлял Грузинскую православную церковь почти полстолетия.