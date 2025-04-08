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Грузия меняет правила получения зарубежных грантов
Правительство Грузии продолжает методично избавляться от пятой колонны. Правящая "Грузинская мечта" инициировала внесение поправок в закон о грантах, согласно которым гражданам или организациям запретят получать иностранные финансы без согласия правительства.
Как отметили в партии, это делается для того, чтобы внешние силы не смогли профинансировать в стране "кампании по романтизации кидания коктейля Молотова, насильственные акции или другие деструктивные действия". При этом за получение гранта без позволения правительства придется заплатить весьма крупный штраф - его сумма будет равняться удвоенной сумме гранта.
Впрочем, есть в законе и исключения. Они касаются получения средств на учебу, научную деятельность за границей, а также денег для спортивных ассоциаций.