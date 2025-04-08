Грузия меняет правила получения зарубежных грантов

Как отметили в партии, это делается для того, чтобы внешние силы не смогли профинансировать в стране "кампании по романтизации кидания коктейля Молотова, насильственные акции или другие деструктивные действия". При этом за получение гранта без позволения правительства придется заплатить весьма крупный штраф - его сумма будет равняться удвоенной сумме гранта.