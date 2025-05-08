Грузия обвинила администрацию Байдена в попытке госпереворота и смены власти в стране

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена предпринимала попытку сменить власть в Грузии. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Американо-грузинским отношениям нанесла ущерб администрация Байдена. Она старалась тут сменить власть и участвовала в подрывной деятельности против грузинской власти", - сказал глава парламента.

По словам Папуашвили, после того, как нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в начале 2025 года прекратил финансирование Агентства США по международному развитию (USAID), деньги грузинским неправительственным организациям стали поступать из Европы.

"После того, как Соединенные Штаты Америки прекратили вредное финансирование дезинформации, насильственных групп или пропаганды в других странах, которое происходило через USAID или по другим каналам, бюджет Евросоюза стал поощрять пропаганду, язык ненависти и насилие", - указал он.