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Грузия обвинила администрацию Байдена в попытке госпереворота и смены власти в стране
Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена предпринимала попытку сменить власть в Грузии. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Американо-грузинским отношениям нанесла ущерб администрация Байдена. Она старалась тут сменить власть и участвовала в подрывной деятельности против грузинской власти", - сказал глава парламента.
По словам Папуашвили, после того, как нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в начале 2025 года прекратил финансирование Агентства США по международному развитию (USAID), деньги грузинским неправительственным организациям стали поступать из Европы.
"После того, как Соединенные Штаты Америки прекратили вредное финансирование дезинформации, насильственных групп или пропаганды в других странах, которое происходило через USAID или по другим каналам, бюджет Евросоюза стал поощрять пропаганду, язык ненависти и насилие", - указал он.
Госдепартамент США в конце 2024 года проинформировал, что Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси после того, как 28 ноября премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Европейский союз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства Грузии, причинами данного решения стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.