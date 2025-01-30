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Грузия приостановила участие в ПАСЕ после скандальной резолюции
Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент.
Премьер-министр Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. А глава грузинской делегации в ассамблее назвал происходящее шантажом в отношении страны и ее народа.
Ранее ПАСЕ не стала исключать Грузию из списка участников, но ограничила ее делегацию в полномочиях, лишив права голоса.
Ранее, напомним, свое участие в ПАСЕ приостановили Россия и Азербайджан.