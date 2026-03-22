Грузия прощается с Католикосом-Патриархом Илией II

На литургии присутствуют высокие иерархи Грузинской православной церкви, руководство страны и представители церковных делегаций из-за рубежа. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Вениамин возглавляет делегацию Русской православной церкви.

Патриарх Илия II был во главе Грузинской православной церкви 49 лет. Он скончался во вторник, 17 марта, в возрасте 83 лет. Прощание проходило несколько дней - проводить Патриарха в последний путь пришли тысячи людей - храм не закрывали даже ночью. Похоронят главу Грузинской церкви в Сионском храме в Тбилиси.