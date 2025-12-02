Guardian: число жертв наводнений в Юго-Восточной Азии превысило 1200 человек

Число жертв природных катаклизмов в Юго-Восточной Азии превысило 1200 человек. Об этом сообщила газета Guardian.

Больше других досталось Индонезии. Там погибших уже 753 человека, поиски еще более 500 продолжаются. Несколько районов страны остаются отрезанными от внешнего мира, тысячи жителей лишены воды, еды и медикаментов. Экстренную помощь приходится доставлять самолетами, мобильная связь и интернет работают частично.

Только на острове Суматра более 500 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. Индонезийские военные развернули три боевых корабля и два плавучих госпиталя для приема пострадавших.