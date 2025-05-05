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Губернатор Астраханской области подчеркнул важность развития туризма с Беларусью
Сотрудничество, основанное на дружбе и общих ценностях, открывает новые горизонты. Астраханская область России и Беларусь укрепляют связи. Одним из важных направлений в развитии отношений является туризм.
Губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин в проекте "Актуальное интервью" рассказал, какие перспективы есть у данного направления.
"Туризм - очень перспективное направление. Для его развития, мне кажется, необходима и целесообразна организация прямого авиасообщения. Сегодня мы с коллегами прорабатываем вопрос возможности организации этого процесса", - подчеркнул губернатор Астраханской области.
Игорь Бабушкин выразил уверенность в том, астраханцам будет интересно приехать и посмотреть на Беларусь, также как и белорусам интересно познакомиться ближе с Астраханью.
"Наши возможности связаны с предоставлением уникальной рыбалки. Нам есть, что показать и в самой Астрахани, и в Астраханской области, это касается исторических мест. У нас была Золотая Орда, Хазарский каганат, сегодня проводятся интересные раскопки, организовываются туристические маршруты по посещению этих исторических мест", - поделился губернатор.