Гулбаат Рцхиладзе: Знание истории на коллективном уровне создает народ, нацию

Знание истории на коллективном уровне создает народ, нацию. Таким мнение поделился глава фонда "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе в проекте "Актуальное интервью".

"В Грузии как будто существуют какие-то комплексы. Раз эта победа была достигнута Советским Союзом, где главенствующей партией была коммунистическая, то нам как бы не стоит отмечать этот праздник", - рассказал Гулбаат Рцхиладзе.

Глава грузинского фонда "Институт Евразии" создал и возглавил в своей стране движение "Бессмертное войско Грузии". Он признался, что хоть это и не российский "Бессмертный полк", но движение пользуется популярностью у неравнодушных людей: "Они приходят с цветами, радуются, что этот день существует".

"Кстати, плюс и этого правительства, и предыдущего в том, что 9 мая не отменили, этот день остается выходным. Официально это государственный праздник", - отметил Гулбаат Рцхиладзе.