Гулбаат Рцхиладзе: Знание истории на коллективном уровне создает народ, нацию

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Знание истории на коллективном уровне создает народ, нацию. Таким мнение поделился глава фонда "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе в проекте "Актуальное интервью".
"В Грузии как будто существуют какие-то комплексы. Раз эта победа была достигнута Советским Союзом, где главенствующей партией была коммунистическая, то нам как бы не стоит отмечать этот праздник", - рассказал Гулбаат Рцхиладзе.
Глава грузинского фонда "Институт Евразии" создал и возглавил в своей стране движение "Бессмертное войско Грузии". Он признался, что хоть это и не российский "Бессмертный полк", но движение пользуется популярностью у неравнодушных людей: "Они приходят с цветами, радуются, что этот день существует".
"Кстати, плюс и этого правительства, и предыдущего в том, что 9 мая не отменили, этот день остается выходным. Официально это государственный праздник", - отметил Гулбаат Рцхиладзе.
На примере одного из памятников, посвященных Великой Отечественной войне, грузинский государственный деятель рассказал, что все идет к тому, чтобы люди забыли, что такое фашизм: "Памятник в плохом состоянии, на нем много граффити. И вроде его должны были бы отремонтировать, чтобы монумент хотя бы к 80-летию Победы предстал в надлежащем виде. Но мэрии не до этого, по всей видимости. Специально не портят до конца, но и не ремонтируют. Это для того делается, чтобы мы забыли, какое зло фашизм".