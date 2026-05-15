Honda впервые за 70 лет ушла в убыток из-за политики Трампа

Японский автоконцерн Honda впервые за последние 70 лет завершил финансовый год с чистым убытком почти в 3 млрд долларов. Причина - резкий пересмотр экологических стандартов администрацией Трампа и полная отмена для американцев денежного стимулирования при покупке электрокара.



Решение Белого дома обрушило потребительский спрос в Северной Америке, вынудив руководство Honda экстренно свернуть масштабную инвестпрограмму в регионе. Кризис затронул и других мировых гигантов.



О чистых убытках заявляют General Motors и Ford - их суммарные потери превысили 24 млрд долларов. Транснациональный концерн Stellantis, владеющий брендами Jeep и Chrysler, также отчитался о рекордном чистом убытке в 30 млрд долларов.