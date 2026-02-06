Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"ICE, идите вон!" - в Колумбийском университете прошли протесты против иммиграционной службы

В США продолжаются массовые протесты против действий иммиграционной и таможенной служб. В Нью-Йорке в ходе акции были задержаны 12 профессоров и студентов Колумбийского университета - одного из самых престижных в Америке.

Демонстранты почти на час заблокировали движение на Бродвее. Они сидели на пешеходном переходе и были одеты в одинаковые футболки с надписью "Университетский кампус - убежище".

Среди задержанных оказалась профессор международных и общественных дел Мила Розенталь, которая заявила, что пошла на арест сознательно как на акт гражданского неповиновения.

По ее словам, иностранные студенты чувствуют себя особенно уязвимыми на фоне ужесточения иммиграционной политики.

Разделы:

В миреСША

Теги:

протесты в США