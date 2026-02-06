3.74 BYN
"ICE, идите вон!" - в Колумбийском университете прошли протесты против иммиграционной службы
Автор:Редакция news.by
В США продолжаются массовые протесты против действий иммиграционной и таможенной служб. В Нью-Йорке в ходе акции были задержаны 12 профессоров и студентов Колумбийского университета - одного из самых престижных в Америке.
Демонстранты почти на час заблокировали движение на Бродвее. Они сидели на пешеходном переходе и были одеты в одинаковые футболки с надписью "Университетский кампус - убежище".
Среди задержанных оказалась профессор международных и общественных дел Мила Розенталь, которая заявила, что пошла на арест сознательно как на акт гражданского неповиновения.
По ее словам, иностранные студенты чувствуют себя особенно уязвимыми на фоне ужесточения иммиграционной политики.