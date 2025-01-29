Имущество сына Порошенко арестовали в Украине из-за игнорирования повесток

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Все имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) арестовано на Украине из-за игнорирования его владельцем повесток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание "Инсайдер".
Представитель Минюста постановил "взыскать с Порошенко Алексея Петровича в пользу государства административный штраф в размере 51 тыс. гривен (около 1,2 тыс. долларов - прим. ред.) в соответствии с постановлением Печерского райвоенкомата Киева". "Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона "Об исполнительном производстве", постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику", - говорится в документе.
18 января агентство УНН сообщало, что Алексей признан на Украине уклонистом от мобилизации, ему выписан штраф. Сейчас он и второй сын Порошенко Михаил, по данным украинских СМИ, скрываются от мобилизации в Лондоне.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая прошлого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации. Украинские мужчины пытаются убегать от сотрудников военкоматов на улицах, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально, зачастую рискуя жизнью, при этом дети украинской элиты на фронт не попадают.