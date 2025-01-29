Имущество сына Порошенко арестовали в Украине из-за игнорирования повесток

Все имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) арестовано на Украине из-за игнорирования его владельцем повесток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание "Инсайдер".

Представитель Минюста постановил "взыскать с Порошенко Алексея Петровича в пользу государства административный штраф в размере 51 тыс. гривен (около 1,2 тыс. долларов - прим. ред.) в соответствии с постановлением Печерского райвоенкомата Киева". "Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона "Об исполнительном производстве", постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику", - говорится в документе.

18 января агентство УНН сообщало, что Алексей признан на Украине уклонистом от мобилизации, ему выписан штраф. Сейчас он и второй сын Порошенко Михаил, по данным украинских СМИ, скрываются от мобилизации в Лондоне.