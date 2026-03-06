Индонезия пересматривает свое участие в Совете мира

Индонезия рассматривает возможность выхода из инициированного Дональдом Трампом Совета мира на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

Ахмад Музани, глава Народного консультативного конгресса страны, заявил, что атаки по Ирану дают президенту Субианто повод для пересмотра членства в структуре.