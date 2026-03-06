Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Индонезия пересматривает свое участие в Совете мира

Индонезия рассматривает возможность выхода из инициированного Дональдом Трампом Совета мира на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

Ахмад Музани, глава Народного консультативного конгресса страны, заявил, что атаки по Ирану дают президенту Субианто повод для пересмотра членства в структуре.

Джакарта присоединилась к Совету в надежде ускорить достижение независимости Палестины и стабилизацию в Газе, однако эскалация конфликта сделала инициативу неэффективной в глазах индонезийского руководства. Музани подчеркнул: выход возможен в любой момент.

Разделы:

В мире

Теги:

ИндонезияСовет мира