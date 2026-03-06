3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Индонезия пересматривает свое участие в Совете мира
Автор:Редакция news.by
Индонезия рассматривает возможность выхода из инициированного Дональдом Трампом Совета мира на фоне ударов США и Израиля по Ирану.
Ахмад Музани, глава Народного консультативного конгресса страны, заявил, что атаки по Ирану дают президенту Субианто повод для пересмотра членства в структуре.
Джакарта присоединилась к Совету в надежде ускорить достижение независимости Палестины и стабилизацию в Газе, однако эскалация конфликта сделала инициативу неэффективной в глазах индонезийского руководства. Музани подчеркнул: выход возможен в любой момент.