Индонезия первая в мире заблокировала чат-бот Grok

Китай и Канада - новые партнеры. США выбрали 51 штат - это канадская Альберта. Тимошенко под НАБУ В прямом эфире "Первого информационного" начинается подкаст "Волков и Сыч". Политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. - Что будет с канадской Альбертой? - Обсудим прямо сейчас вместе с вами! Чтобы стать частью подкаста, пишите ваши вопросы и комментарии в телеграм-канале "Волков и Сыч".

На этой же почве возник и конфликт между платформой Х и Великобританией. Британский медиарегулятор Ofcom уже ведет расследование в отношении американской соцсети.

Всем стоит уже сейчас думать об этой проблеме, потому что она не обходит даже политику. На сегодняшний момент мы пришли к той ситуации, что во время электоральной кампании уже не люди выбирают лидеров государства, депутатов. В этот процесс слишком активно включаются те самые владельцы глобальных корпораций с рекомендательными системами. Стоит вспомнить примеры выборов в Румынии, Молдове.