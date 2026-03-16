Индонезия запретит детям до 16 лет пользоваться социальными сетями

Вслед за Австралией и Европой, Индонезия запретит соцсети для детей младше 16 лет. Такое решение власти объяснили угрозами, связанными с кибербуллингом, мошенничеством и интернет-зависимостью.



Введение ограничений начнется постепенно с 28 марта и будет продолжаться до тех пор, пока все платформы не выполнят новые требования. При этом запреты будут различаться для разных возрастных групп. Дети младше 13 смогут пользоваться только платформами, созданными специально для их возрастной группы. Детям от 13 до 16 будет разрешен доступ к сервисам низкого риска и только с согласия родителей.