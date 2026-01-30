Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Интерактивный подкаст "Волков и Сыч": смотрите 31 января в 22:15

Смотрите вечерний интерактивный подкаст "Волков и Сыч" 31 января на "Первом информационном".

Авторы собственных проектов Андрей Сыч и Алексей Волков объединили усилия, чтобы в прямом эфире по-своему взглянуть на события в стране и мире.

Вопросы и комментарии зрителей в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот и смотрите в 22:15 на "Первом информационном".

