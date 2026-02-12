Ряд европейских стран объявил о планах запретить соцсети для подростков.

По данным исследований, около 20 % населения планеты проводит больше времени в смартфоне, чем спит. Но здесь бороться нужно с причиной, а не следствием. Европейские качели: как подростков хотят "защитить" от интернета, а интернет - от подростков.

Детям до 16 лет теперь не то, что не рекомендуется - им запретят вовсе. Испания планирует закрыть доступ к соцсетям для подростков. Когда испанский премьер объявил о подобных планах правительства, многие европейские родители на секунду задумались:

"А что, так можно было?" Но главное - задумалась Европа. Потому что это уже не первый случай, когда государства пытаются поставить цифровой забор вокруг молодежи, и каждый раз забор становится все выше, а объяснения - все более благородными.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста, не просто галочки, а реальные, работающие барьеры. Сегодня наши дети находятся в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку. Пространство зависимости, насилия, порнографии, манипуляций, жестокости. Мы больше не будем это терпеть. Мы защитим их от цифрового Дикого Запада".

После заявления премьера Испании эта тема вышла на первый план в Европе. Депутаты Европарламента еще в конце прошлого года приняли доклад с призывом установить возрастной порог в 16 лет для доступа детей к социальным сетям на территории ЕС.

Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило законопроект о запрете использования соцсетей лицами младше 15 лет. 10 декабря 2025 года соцсети, работающие в Австралии, обязали деактивировать аккаунты детей и подростков. Сделано это было для того, чтобы обеспечить безопасность в интернете для молодых жителей "на критическом этапе их развития". Но параллельно власти этой страны продвигают законы о борьбе с "дезинформацией", которые критики называют одними из самых жестких в западном мире.

Началась и активная самоцензура. Компании, опасаясь штрафов и преследования, начинают вводить ограничения сами.

Запреты, проверки паспортов, возрастные барьеры - все это выглядит как попытка превратить интернет в закрытый клуб, куда можно попасть только после прохождения фейс‑контроля. Но для подростков, которые росли в обнимку с гаджетами - это не проблема, а скорее вызов. Они уже научились обходить запреты за считанные секунды.

Когда детям запрещают интернет, а взрослым "нежелательные мнения", выигрывает только одна группа - те, кто контролирует информационные потоки. Логика проста: чем меньше дети видят альтернативных точек зрения, тем легче им навязать "правильную" картину мира и меньше шансов проиграть борьбу за умы. Основатель Телеграм Павел Дуров назвал самых ярых сторонников запрета.

За блестящей вывеской "европейских ценностей" уже давно скрывается суровый механизм контроля. Те, кто не оставляет попыток научить весь мир своей "демократии", давно превратили "свободу слова" в инструмент давления.