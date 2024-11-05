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Интервью Лаврова Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря. Об этом в эфире "Первого канала" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - сказала она.
До этого Мария Захарова сообщала, что интервью получилось "очень интересным", оно включало вопросы про современные отношения с США, Украину и другие темы.
Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы побеседовать с главой МИД РФ. Он подчеркнул, что Сергей Лавров является "самым опытным министром иностранных дел в мире".
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