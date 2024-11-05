Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря. Об этом в эфире "Первого канала" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - сказала она.

До этого Мария Захарова сообщала, что интервью получилось "очень интересным", оно включало вопросы про современные отношения с США, Украину и другие темы.