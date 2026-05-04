Иран атаковал ОАЭ четырьмя крылатыми ракетами

Официальный Тегеран сделал несколько заявлений, от которых в Вашингтоне должно было стать не по себе. Правовой статус Ормуза, говорят персы, уже никогда не будет прежним.

Теперь любой корабль обязан согласовывать проход с иранскими властями и платить транзитный сбор. Обязательно. Так что все потуги Пентагона изобразить полный контроль над морскими артериями региона выглядят, как очень дешевая попытка представить желаемое за действительное.

Кроме того, ракеты из Ирана прилетели по Объединенным Арабским Эмиратам. Три штуки сбили, одна упала в море.

В Сети появилось видео, утверждающее, что иранцы торпедировали американский военный корабль. Пентагон, конечно, отнекивается. Но важно другое: Штаты обещали сами начать проводку танкеров через Ормуз. И до сих пор этого не сделали.