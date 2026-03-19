Иран и Оман намерены контролировать Ормузский пролив
Американские и британские военные вместе изучают вопрос возобновления судоходства в Ормузском проливе, об этом сообщил телеканал CBS. Совещания идут в штабе Центрального командования ВС США в районе Тампы (штат Флорида).
У Тегерана - свои планы, глава МИД Ирана заявил, что условия прохождения судов через Ормузский пролив после завершения конфликта будут определять Иран и Оман. Режим будет реализован с помощью вооруженных сил, заявил дипломат.
География военных действий на Ближнем Востоке расширяется - впервые Израиль атаковал север Ирана. Продолжаются налеты и на территорию Израиля.
Тегеран также бьет по нефтяным объектам - он дважды атаковал предприятия QatarEnergy. Удары могут привести к росту цен на СПГ на 50 %. Остановлены работы на крупнейшем комплексе по переработке природного газа в Абу-Даби. Атакован саудовский порт Янбу, в ОАЭ сообщили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Бэб. Работа приостановлена из-за пожара. Все это привело к росту цен на нефть марки Brent выше 112 долларов за баррель.