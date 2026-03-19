Иран и Оман намерены контролировать Ормузский пролив

У Тегерана - свои планы, глава МИД Ирана заявил, что условия прохождения судов через Ормузский пролив после завершения конфликта будут определять Иран и Оман. Режим будет реализован с помощью вооруженных сил, заявил дипломат.

Тегеран также бьет по нефтяным объектам - он дважды атаковал предприятия QatarEnergy. Удары могут привести к росту цен на СПГ на 50 %. Остановлены работы на крупнейшем комплексе по переработке природного газа в Абу-Даби. Атакован саудовский порт Янбу, в ОАЭ сообщили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Бэб. Работа приостановлена из-за пожара. Все это привело к росту цен на нефть марки Brent выше 112 долларов за баррель.