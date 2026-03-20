Иран начал брать плату за проход судов через Ормузский пролив
Автор:Редакция news.by
Власти Ирана ввели плату за проход нефтетанкеров и сухогрузов через Ормузский пролив. При этом воспользоваться безопасным коридором могут лишь одобренные Тегераном перевозчики, об этом сообщает одно из старейших изданий о морских перевозках Lloyd's List.
Уточняется, что оплата прохода стоит около 2 млн долларов. И по этой схеме через Ормузский пролив прошли уже как минимум 9 судов, не связанных с США, Израилем и их союзниками.
Также сообщается, что Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай в настоящее время обсуждают планы транзита судов напрямую с Тегераном, а КСИР работает над системой регистрации, позволяющей согласовывать безопасный проход.