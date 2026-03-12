Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Иран нанес удары по нефтяным объектам в ОАЭ в ответ на атаки США и Израиля

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и затрагивает не только стороны конфликта, но и страны Персидского залива.

ВВС Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по нефтяному району Фуджейры и промышленной зоне Шарджи в ОАЭ, сообщает Fars.

Агентство заявляет, что целью атак стали объекты, связанные с нефтяной инфраструктурой и базой американских военных.

Отмечается, что Иран сделал это в ответ на удары США и Израиля по резервуарам нефтеперерабатывающего завода в Тегеране.

ОАЭИранатакаИзраиль