Иран нанес удары по нефтяным объектам в ОАЭ в ответ на атаки США и Израиля
Автор:Редакция news.by
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и затрагивает не только стороны конфликта, но и страны Персидского залива.
ВВС Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по нефтяному району Фуджейры и промышленной зоне Шарджи в ОАЭ, сообщает Fars.
Агентство заявляет, что целью атак стали объекты, связанные с нефтяной инфраструктурой и базой американских военных.
Отмечается, что Иран сделал это в ответ на удары США и Израиля по резервуарам нефтеперерабатывающего завода в Тегеране.