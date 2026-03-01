Иран не Ирак: почему Тегеран способен выдержать удар США и Израиля

То, что начиналось как очередной виток эскалации на Ближнем Востоке, стремительно превращается в уникальный геополитический прецедент. Израиль при поддержке США нанес массированный удар по Ирану, однако истинная цель Вашингтона, судя по заявлениям Дональда Трампа, выходит далеко за рамки военной демилитаризации. Аналитики подкаста "Волков и Сыч" разобрали хитросплетения иранского кризиса.

28 февраля 2026 года - день, который сложно назвать добрым для Ближнего Востока, ознаменовался началом комбинированной атаки на Иран. США и Израиль нанесли удары по военным объектам Исламской Республики. По данным СМИ, интенсивные бомбардировки могут продлиться от четырех дней до нескольких недель.

Важно подчеркнуть: речь не идет о наземном вторжении. Атака ведется крылатыми ракетами с эсминцев и стратегической авиацией. Однако, несмотря на заявления США и Израиля о точечных ударах по военной инфраструктуре, кадры из провинции Хормозган облетели весь мир, там под обстрел попала школа для девочек.

Официальный Тегеран сообщает о 160 погибших, и значительная часть из них — дети. Разбор завалов продолжается, что позволяет предположить рост числа жертв. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже отреагировал на случившееся в соцсети X: "Посреди белого дня школа, наполненная учениками, подверглась ракетному удару. Эти преступления иранский народ не оставит без ответа".

По всей стране фиксируются многотысячные манифестации в поддержку действующей власти. Масштаб народного единения впечатляет: толпы демонстрантов растянулись на многие километры.

Цветная революция под ракетным огнем: Обращение Трампа

На фоне военной операции Белый дом предпринял беспрецедентный шаг. Дональд Трамп выступил с прямым обращением, которое эксперты характеризуют не иначе как призыв к насильственной смене власти.

Дональд Трамп, Президент США:

"Я обращаюсь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и полиции. Сегодня я призываю вас сложить оружие, в этом случае вы получите полную неприкосновенность. В противном случае вас ждет неминуемая смерть. Сложите оружие, и с вами будут обращаться по справедливости, гарантируя полную неприкосновенность. Наконец, я обращаюсь к великому гордому народу Ирана, час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытиях, не выходите из дома, на улице очень опасно: бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, вы сможете взять власть в свои руки, она будет принадлежать вам. Возможно, это ваш единственный шанс за многие поколения. Вы много лет просили Америку о помощи, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня. Теперь у вас есть президент, который готов дать вам то, чего вы хотите. Посмотрим, как вы отреагируете. Америка поддерживает вас, используя подавляющую мощь и разрушительную силу. Настало время взять свою судьбу в свои руки и открыть путь к процветающему и славному будущему, которое уже близко. Пришло время действовать, не упустите этот шанс".

Ситуация поражает своим цинизмом: никогда ранее попытки организовать "цветную революцию" не предпринимались под аккомпанемент разрывов авиабомб. Трамп призывает иранцев к восстанию, но при этом советует им сидеть по подвалам, пока американские снаряды уничтожают их города.

Иран не Ирак: Почему Тегеран 2025 года - не Багдад 2003-го

Несмотря на всю агрессивную риторику и подавляющую военную мощь американо-израильской коалиции, многие аналитики сходятся во мнении, что рассчитывать на быструю и легкую победу в Иране не приходится. Слишком очевидны различия между нынешней кампанией и, например, вторжением в Ирак в 2003 году. Иран - это не Ирак, где армия на тот момент была дезорганизована, а население составляло около 25 млн человек, уставших от десятилетий санкций.

Факт Прежде всего, стоит обратить внимание на демографический потенциал: население Ирана приближается к 92 млн человек.

Но дело даже не в количестве, а в качественном, идеологическом наполнении. Иран - это не светский режим, а теологическое государство с глубоко укоренившейся религиозной идентичностью. Население здесь исторически "заряжено" на сопротивление внешнему давлению, и попытки представить, что иранцы встретят захватчиков цветами, как это когда-то пытались рисовать в отношении Ирака, выглядят наивно.

Фото: БЕЛТА

Не стоит сбрасывать со счетов и технологический фактор. В отличие от Ирака образца 2003 года, который обладал устаревшей армией, Иран является серьезным военно-техническим противником. У него на вооружении стоят современные ракетные комплексы, включая гиперзвуковое оружие, против которого у систем ПРО пока нет полноценного противоядия.

Концепция "Семи государств": План ЦРУ десятилетней выдержки

Обращаясь к истокам нынешнего конфликта, нельзя обойти вниманием концепцию дробления Ближнего Востока, согласно которой нынешние границы стран региона - не более чем временное явление.

Согласно этой доктрине, Иран, Сирия и соседние государства должны быть разделены на несколько новых образований. Эксперты напоминают, что называлась даже конкретная цифра - семь новых государств. То, что раньше считалось лишь теорией, сегодня обретает плоть. Планомерно, на протяжении многих лет, выстраивалась политика, призванная ослабить центральные правительства в регионе и подготовить почву для этнического и конфессионального передела.

Одним из главных моторов этой политики всегда выступал Израиль, и в первую очередь - фигура Биньямина Нетаньяху. Его риторика об иранской угрозе остается неизменной на протяжении десятилетий.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Сейчас Иран уже на втором этапе, и самое позднее к следующей весне (данное заявление Нетаньяху было сделано в 2012 году - прим. ред.), самое раннее к следующему лету. При нынешних темпах обогащения они завершат процесс обогащения до среднего уровня и перейдут к заключительному этапу. После этого им потребуется всего несколько месяцев, а может и недель, чтобы получить достаточно обогащенного урана для первой бомбы. Две страны, которые соревнуются друг с другом за право первыми создать ядерное оружие, - это Ирак и Иран. Кстати, Иран опережает Ирак в разработке систем баллистических ракет, которые, как они надеются, смогут достичь восточного побережья США в течение 15 лет. Самый опасный из этих режимов - Иран, в котором жестокий деспотизм сочетается с воинствующим фанатизмом. Если этот режим или его сосед, деспот Ирак, получат ядерное оружие, это может привести к катастрофическим последствиям не только для моей страны и не только для Ближнего Востока, но и для всего человечества. Я считаю, что только Соединенные Штаты могут возглавить эти жизненно важные международные усилия по предотвращению появления ядерного оружия у террористических государств. Но сроки достижения этой цели стремительно приближаются. Иран очень долго разрабатывал именно мирный уран для медицины, для использования в различных технологиях".

Ирония ситуации заключается в том, что нагнетание страха вокруг иранской бомбы происходило параллельно с развитием Ираном сугубо мирной ядерной программы. В Тегеране неоднократно подчеркивали: уран обогащается для медицины и энергетики.

Ядерный фактор: Где бомба?

Здесь встает логичный вопрос: насколько реальна была угроза, которой пугали мир все эти годы? Данные, озвученные в подкасте, говорят о том, что Иран действительно накопил примерно полтонны урана, но степень его обогащения составляет 60 %. Для создания же боеголовки необходим порог в 90 %.

Более того, ссылаясь на данные The New York Times, эксперты утверждают: всего за неделю до начала атаки президенту Трампу доложили, что Иран не способен создать полноценную ядерную боеголовку в ближайшие 2-3 года.

Иран продолжает оставаться участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пускает инспекторов МАГАТЭ на свои объекты. В самой стране существует религиозная фетва, наложенная духовным лидером, которая запрещает производство ядерного оружия как противоречащее нормам ислама.

Тем не менее, это не мешает Вашингтону и Тель-Авиву снова, как и в случае с Ираком в 2003 году, использовать мифическое ОМП как повод для удара. Тогда тоже говорили о "пробирках с бактериями" и мобильных лабораториях Саддама. Сегодня говорят о тайных сборочных цехах если не под резиденцией самого Хамнеи, то где-то глубоко под землей. Сценарий повторяется один в один.

Затяжной характер конфликта неизбежно переведет его в экономическую плоскость. И главным фактором здесь станет нефть. По прогнозам, озвученным в подкасте, цена на черное золото вырастет гарантированно, и рост может составить двукратные, а то и трехкратные значения.

В этом контексте стоит напомнить прогнозы российского депутата Владимира Жириновского, известного своей точной политической аналитикой: "Америке надо ослабить Китай. В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают 200 долларов за баррель, китайская экономика не выдержит, и Евросоюз не выдержит. То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай. Но остается Россия, а как ее ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юге - Сирия, проамериканский режим уже будет установлен. С Ираком воевали, много лет они враждуют. Остается только на север, тем более азербайджанский коридор .

Военная авантюра может аукнуться Трампу и внутри страны. Во-первых, конгрессмены уже начали собирать подписи за новый импичмент. Во-вторых, неизбежны потери среди американских военных.

Хотя США отрицают гибель своих солдат при предыдущих атаках Ирана на базы (по неофициальным данным, тогда погибло до 200 военнослужащих), рано или поздно гробы начнут приходить в Штаты. Это критический фактор для Трампа, который строил кампанию на обещании остановить бесконечные войны. Каждая новая смерть американского солдата (и страховая выплата в 2 млн долларов семье) будет бить по рейтингу президента и республиканской партии.

Ситуация в Иране выходит за рамки обычного военного конфликта, это гибридная модель: массированные бомбардировки сочетаются с попыткой организовать цветную революцию. Однако Иран - не раздробленное государство. Имея устойчивую власть, идеологически мотивированное население и современное оружие, он способен оказать длительное сопротивление.