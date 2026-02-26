Иран не намерен прекращать ядерную программу и вывозить из страны энергетический уран

26 февраля в Женеве прошли непрямые переговоры Ирана и США. По их итогу поступает противоречивая информация.

Представители американской стороны заявили, что консультации завершились безрезультатно и поводов для оптимизма нет. Однако позже дипломаты Омана, выступавшие посредниками на переговорах, заявили, что сторонам удалось добиться значительного прогресса.

На данный момент известно, что Иран не намерен прекращать свою ядерную программу и вывозить из страны энергетический уран, однако уровень обогащения может обсуждаться и, скажем, быть зафиксирован на уровне в 20 %. Вашингтон, однако, требует большего.