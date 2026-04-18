Иран ограничил проход коммерческих судов через Ормузский пролив
Автор:Редакция news.by
Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом. Тегеран официально отозвал ранее достигнутое соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит.
В сообщении Генштаба иранской армии уточняется, что такое решение приняли из-за актов пиратства и морской блокады со стороны США.
Ранее глава иранского парламента выступил с заявлением: Ормузский пролив будет закрыт, если американцы продолжат блокировку иранских портов.