Иран ограничил проход коммерческих судов через Ормузский пролив

Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом. Тегеран официально отозвал ранее достигнутое соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит.

В сообщении Генштаба иранской армии уточняется, что такое решение приняли из-за актов пиратства и морской блокады со стороны США.

Ранее глава иранского парламента выступил с заявлением: Ормузский пролив будет закрыт, если американцы продолжат блокировку иранских портов.

