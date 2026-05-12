3.78 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Иран отказался от вывоза урана за пределы страны
Тегеран выступает против вывоза обогащенного урана за пределы страны, однако готов разбавить ядерный материал до более низких уровней под контролем МАГАТЭ. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на иранского чиновника.
По словам источника, США в своем предложении о мирной сделке потребовали передачи урана, обогащенного до 60 %, а также введения 20-летнего моратория на его производство. Иран отклонил это требование.
Между тем Трамп выступил с утверждением, что только у США и Китая есть технологии для того, чтобы добраться до погребенного под землей иранского урана. По словам хозяина Белого дома, иранские ядерные объекты пострадали настолько, что у Тегерана не найдется надлежащего оборудования, чтобы его переместить.
Американский лидер 12 мая встретится со своей командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране и возможное возобновление ударов по иранской территории, сообщают СМИ.