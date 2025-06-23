Иран призвал Совбез ООН принять меры против США и Израиля

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал Совет Безопасности всемирной организации принять меры против США и Израиля как агрессоров.

В ходе заседания Совбеза Амир Саид Иравани подчеркнул, что все обвинения Вашингтона в адрес Тегерана необоснованны, не имеют юридической основы и политически мотивированы. И потребовал контроля МАГАТЭ за ядерными объектами Израиля.

Постоянный представитель России, в свою очередь, заявил, что Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия имеет право на развитие мирной атомной программы. Василий Небензя подчеркнул: если эскалацию израильско-иранского конфликта не остановить, весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы.