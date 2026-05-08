Иран сохранил 70 % ракет и 75 % пусковых установок в ходе конфликта с США

Неожиданная для Пентагона статистика: Иран в ходе конфликта с США сохранил большую часть военной мощи. Речь идет примерно о 70 % запасов ракет и 75 % пусковых установок. Данные приводит The Washington Post со ссылкой на отчет ЦРУ.

Согласно американской разведке, Тегеран не только восстановил свои подземные хранилища, но и успел собрать несколько новых баллистических ракет.

Аналитики полагают, что накопленных ресурсов исламской республике хватит, чтобы выдержать до 4-ех месяцев полной блокады Ормузского пролива. При этом для контроля над судоходством очень важно наличие БПЛА, а их у Тегерана - тысячи.

