Иран сохранил 70 % ракет и 75 % пусковых установок в ходе конфликта с США

Неожиданная для Пентагона статистика: Иран в ходе конфликта с США сохранил большую часть военной мощи. Речь идет примерно о 70 % запасов ракет и 75 % пусковых установок. Данные приводит The Washington Post со ссылкой на отчет ЦРУ.

Согласно американской разведке, Тегеран не только восстановил свои подземные хранилища, но и успел собрать несколько новых баллистических ракет.