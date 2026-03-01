Иранская ракета упала рядом с круизным лайнером в порту Абу-Даби

Как стало известно, иранский дрон-камикадзе нанес удар по французской военной базе в Абу-Даби. Еще один беспилотник атаковал нефтедобывающую платформу в Персидском заливе. Также иранский дрон прилетел в здание израильского посольства в Эмиратах.

Приходят сообщения, что одна из иранских ракета упала рядом с круизным лайнером в порту Абу-Даби. На борту находятся около 3,5 тыс. человек. Сейчас судно пришвартовали в порту Зайед недалеко от места атак на американские базы. Власти Эмиратов заявили о сохранении за собой права на ответные удары по территории Исламской Республики.