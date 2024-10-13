Ирландский учитель бессрочно томится в тюрьме за отказ называть ученика "они"

Учитель школы-интерната Ирландской церкви попал в тюрьму из-за того, что не стал называть ученика по-новомодному "они".

Мужчине вынесли суровый приговор за противодействие идеологии трансгендеров. При этом педагог отправился в места заключения не в первый раз. Он уже отказывался отходить от стандартов бинарной гендерной системы, за что провел за решеткой более 400 дней.