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"Ищут все службы" - в Литве пропали трое иностранных солдат и автомобиль
В Литве поступило сообщение о ЧП - пропали трое иностранных солдат и автомобиль после учений на Пабрадском полигоне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.
"Ищут все службы", - заявил представитель литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.
При этом не уточняется, гражданами каких стран являются пропавшие солдаты.
Сообщение о ЧП поступило в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда. Обстоятельства случившегося выясняются. Полицейское ведомство страны пока не комментирует инцидент.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас также отказался от комментариев.
"Я пока не буду комментировать эту информацию, ведется расследование, но эта информация будет обобщена и доведена до сведения общественности, когда она станет точной", - сказал он журналистам.