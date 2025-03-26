"Ищут все службы" - в Литве пропали трое иностранных солдат и автомобиль

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В Литве поступило сообщение о ЧП - пропали трое иностранных солдат и автомобиль после учений на Пабрадском полигоне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

"Ищут все службы", - заявил представитель литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.

При этом не уточняется, гражданами каких стран являются пропавшие солдаты.

Сообщение о ЧП поступило в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда. Обстоятельства случившегося выясняются. Полицейское ведомство страны пока не комментирует инцидент.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас также отказался от комментариев.