Вот вам схема балтийского маркетинга и пополнения госбюджета: один воздушный шарик - это примерно 105 млн евро оборонного кредита, такая арифметика. Литва заявляет о 60 шарах и тут же просит у ЕС 6,3 млрд евро. Вильнюс торгуется с Брюсселем, повышая ставки пресловутой российско-белорусской угрозе.

Если упомянуть про те самые шары/метеозонды с контрабандой, то власти Литвы не предоставят ни обломков, ни фото, ни пленных "воздухоплавателей". Это как если бы сосед обвинил вас в нашествии инопланетян, а доказательством послужил его собственный сон. И все это ради чего? Чтобы выудить из Еврокомиссии 6,3 млрд евро на "оборонные проекты".

Это так по-балтийски: сначала сам создай проблему, потом обвини соседа и беги за деньгами. Заявление для прессы - это главный экспортный продукт современных стран Балтии. Раньше были янтарь и техника, сегодня - панические релизы. А дальше - цирк с конями европейской солидарности.

Западные СМИ, как по нотам, запели, что бедные балтийские экономики "пострадали" от санкций против России - не только Литва, но и Латвия, Эстония, да еще Финляндия - туристы ушли, торговля встала, инфляция скачет. А кто же эти санкции с таким истеричным упоением вводил и требовал уже 12-й пакет? Чей парламент кричал про "украинского Славу", закрывая глаза на пустеющие порты и банкротящихся дальнобойщиков? Санкции оказались русскими или белорусскими? Как бы там ни было, они оказались и бумерангом.

Но признавать это - значит признать свою политическую немощь и стратегическую нищету. Проще сделать вид, что тебя "наказала" Россия или Лукашенко, и снова протянуть просящую руку в сторону Брюсселя.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Все, что происходит сейчас в Литве, - скандал с метеозондами, контрабанда - конечно же, пропагандистские штампы и цирк для того чтобы, как на языке спецслужбы говорят, "включить Голливуд". В том, что Литва опять просит у Еврокомиссии новые кредиты, нет ничего нового. Республика находится в долгах, как в шелках. Экономика всех стран Балтии субсидирована, собственная промышленность, ее цеха нельзя назвать "производством". От дешевых российских энергоресурсов страна отрезана. Сейчас самый выгодный у них товар - это, конечно, русофобия и милитаризация, возведение некого форпоста. Скорее всего, это приведет к тому, что именно из стран Балтии будет готовиться новый военный удар уже по территории Беларуси и Российской Федерации".

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы

Это старый, как мир, финт. Вспомнить только тот милейший дроник, что стартовал с литовской территории и упал в Гродно. Политтехнологи назвали бы это созданием "оперативного информационного повода". Сработало у поляков, выбивших десятки миллиардов на "укрепление восточного фланга"? Сработало. Теперь очередь литовцев.

Алгоритм прост:

Создать шум. Обвинить во всем "восточную угрозу". Запустить руку в глубокий европейский карман.

И неважно, что карман, как пишет Politico, пуст. Важен процесс, важен нарратив. А деньги подождут до 2028 года. Главное, чтобы труба не переставала греметь. И пока политики в Вильнюсе торгуются за миллиарды на фантомные угрозы, их собственные перевозчики считают вполне реальные убытки - 100 млн евро.

Вильнюс делает вид, что проблемы нет. Легче сотню раз крикнуть про шарики, чем один раз сесть за стол и решить конкретные проблемы своих же граждан. Вот вам и вся цена балтийского геополитического позерства: виртуальные победы на полях Брюсселя и реальное разорение на своих же трассах.

Ожидается и продолжение банкета, когда Рига и Таллин поймут, что схема превосходно работает, а других статей пополнения бюджета нет. Что же нас ждет дальше? Нашествие НЛО над Литвой? Или подводных диверсантов в Клайпеде?