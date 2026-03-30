Испания вводит ограничения на полеты

Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в военной операции США в Иране. Об этом сообщает местная газета El País.

Мадрид не только запрещает использовать базы истребителям или самолетам-заправщикам, но и не дает доступ в свое воздушное пространство американским судам, которые базируются в третьих странах. Например, в Великобритании или Франции. Пролет или посадка самолета будет разрешена только в чрезвычайных ситуациях.