3.72 BYN
2.89 BYN
3.41 BYN
Испания выделит более 2 млрд евро на военные расходы
Автор:Редакция news.by
Правительство Испании тайно одобрило выделение более 2 млрд евро на военные расходы. Решение приняли еще неделю назад, но известно об этом стало только сейчас.
Деньги пойдут на новые тактические средства, модернизацию арсеналов и военно-морские базы, а также на программу подводных лодок. Часть средств направят на развитие штаба сухопутных войск в провинции Самора. При этом большая часть расходов идет на нужды Киева.
Ранее председатель правительства Испании уже обещал Киеву более 800 млн евро, включая 100 млн на срочные закупки вооружений США через НАТО. По подсчетам альянса, страна направляет на оборону около 2 % ВВП.