Правительство Испании тайно одобрило выделение более 2 млрд евро на военные расходы. Решение приняли еще неделю назад, но известно об этом стало только сейчас.

Деньги пойдут на новые тактические средства, модернизацию арсеналов и военно-морские базы, а также на программу подводных лодок. Часть средств направят на развитие штаба сухопутных войск в провинции Самора. При этом большая часть расходов идет на нужды Киева.