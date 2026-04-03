Исполком СНГ не получал ноту о выходе Молдавии из Содружества

Исполнительный комитет СНГ пока не получал ноту о выходе Молдовы. Об этом сообщил генеральный секретарь Содружества. Сергей Лебедев отметил, что сегодня в Экономсовете СНГ участвуют 9 государств, связи между ними очень тесные.



При этом накануне парламент Молдовы в окончательном чтении одобрил проекты законов о выходе из базовых договоров СНГ о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации. Согласно процедуре, Санду в течение 10 дней должна подписать соответствующий указ.